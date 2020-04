The Royal Oman Police (ROP) have intercepted an undertaking of smuggling in Dhofar Governorate.

In a statement issued online today [Sunday, April 12], the ROP have said that Coast Guard command boats arrested four individuals on an alleged drug-smuggling vessel containing undisclosed quantities of the stimulant ‘khat’ onboard.

The ROP have stated that legal procedures have been completed against the accused.

زوارق قيادة شُرطة خفر السواحل بمحافطة ظفار تُلقي القبض على قارب تهريب مخدرات وعلى متنه أربعة أشخاص وكميات من مخدر القات، ويتم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 12, 2020

