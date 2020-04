Oman’s Government Communications Centre (GCC) has quashed a rumour circulating in the community that alleges of an outbreak of smallpox in Dhofar governorate.

In a statement issued online on Wednesday, April 8, the GCC has stated that the claims are fabricated and reminds the public that promulgating the spread of rumours carries a legal penalty of up to three years’ imprisonment.

(Also read: No two-week holiday in Oman amid Coronavirus outbreak, clarifies government.)

لا صحة لما يتم تداوله حول انتشار الجدري في محافظة ظفار .



للتذكير نشر الشائعات وإعادة إرسالها تعد جريمة تصل عقوبتها للسجن 3 سنوات.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/kE9KDnnQLK — (Oman VS COVID19) عمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) April 8, 2020

Share this