The Sultanate has announced its official working hours during the Holy Month of Ramadan.

In a statement issued online today [Wednesday, April 15] by Oman News Agency (ONA), it was outlined that the official working hours for ministries, public bodies, and other “units of the state’s administrative apparatus” during Ramadan will be from 9:00 a.m. till 2:00 p.m.

الدوام الرسمي في الوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال #شهر_رمضان المبارك لعام 1441 هـ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا . — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 15, 2020

