His Majesty Sultan Haitham bin Tariq, the Supreme Commander of Oman, has issued a special Royal Pardon to a number of prisoners who were convicted in different cases.

A source at Royal Oman Police has stated that 599 people were released from jail, including 336 foreigners.

🔴 جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى /حفظه الله ورعاه / يتفضل فيصدر عفوه السامي الخاصّ عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن الذين تشرّفوا بالعفو السامي بلغ عددهم (599) نزيلًا، منهم (336) نزيلًا أجنبيًّا. — OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) April 8, 2020

