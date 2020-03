Muscat: An earthquake of magnitude 2.5 on the Richter scale was reported in the Wilayat of Samail in Oman.

As per a statement released by the Sultan Qaboos University’s Seismological Center, the earthquake occurred at 9:19pm (local time) in Wadi Muharram in Samail.

No further details on damage or casualties were reported.

هزة أرضية في ولاية سمائل، وادي محرم بقوة 2.5 على مقياس ريختر الساعة 9:19 مساء بالتوقيت المحلي. — مركز رصد الزلازل (@emcsquoman) March 20, 2020

Source: EMC SQU

Share this