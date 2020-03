Coronavirus: Gathering by beaches, wadis and other tourist attractions banned

The Supreme Committee for combating the Novel Coronavirus (COVID-19) in Oman has issued a ruling that reads:

All gatherings in public areas have been banned. This includes beaches, wadis, mountains, hot springs, and other tourist attractions.

The committee has also asked for all events and gatherings to be suspended in Oman.

Source: Oman TV

