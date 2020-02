The Royal Oman Police (ROP) Coast Guard answered a distress call today in coastal waters offshore of South Ash Sharqiyah governorate after a man on an Omani fishing vessel suffered a heart attack.

In a statement released on their Twitter page, the ROP updated the public that, immediately following the rescue, the man was transported to the nearest health centre. There has been no further statement made as of yet on his condition.

زورق خفر السواحل يُنفذ عملية إخلاء طبي لمريض أصيب بجلطة قلبية على متن سفينة صيد عمانية في المياه الإقليمية الممتدة لسواحل محافظة جنوب الشرقية، ونقله إلى أقرب مركزٍ صحي. #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/1nYeftvE40 — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 27, 2020

